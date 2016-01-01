День жалоби у Росії. Новорічний корпоратив закінчився стріляниною

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26 грудня у Росії оголосили загальнонаціональний день жалоби за людьми, які загинули зранку 25 грудня в аварії військового літака Ту-154, що прямував до Сирії.

26 грудня в одному із закладів Волгограда проходив новорічний корпоратив. Фінал посиденьок був гучним - один з гостей ресторану відкрив стрілянину.

Як повідомили «Комсомольскій правді - Волгоград» в правоохоронних органах регіону, в закладі відпочивали відразу кілька компаній, приблизно 100 чоловік. Один з гостей, 33-річний житель Тракторозаводського району, випив і став приставати до жінок, за що отримав «по шапці» від інших чоловіків.

Розлютившись, «Казанова» дістав травмат і став стріляти. Співробітники ресторану відразу набрали «02».

На щастя, в конфлікті ніхто не постраждав. Стрілка затримали і відвезли до відділу поліції. За фактом організовано перевірку.

Нагадаємо, 26 грудня у Росії оголосили загальнонаціональний день жалоби.

Як відомо, літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак впав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ настала внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента. Російська влада відкидає версію теракту.