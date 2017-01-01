Депутат Бундестагу не зможе потрапити в США через указ Трампа

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Дональд Трамп

Трамп своїм указом заборонив в’їзд в США уродженцям Ірану

Експерт із зовнішньополітичних справ фракції «Союз-90»/«зелені» в Бундестазі (53 з 631 місця) Омід Нуріпур згідно з підписаним цього тижня президентом Дональдом Трампом указом не зможе потрапити на територію США, повідомляє Der Spiegel.

Нуріпур є заступником голови німецько-американської парламентської групи в Бундестазі і за обов’язками змушений часто бувати в США — за його словами, він вже відвідав 40 з 50 американських штатів.

Згідно з розпорядженням Трампа, в’їзд в США уродженцю Ірану відтепер заборонено. Нуріпур зберіг і іранський паспорт. Указ Трампа заборонив в’їжджати в США і власникам подвійного громадянства.

«На моєму прикладі можна бачити, наскільки абсурдним є введена Трампом заборона на в’їзд. Уряд ФРН має заступитися не за мене, а за всіх громадян Німеччини, яких торкнеться нове американське законодавство», — упевнений Нуріпур, який вимагає від офіційного Берліна вжити заходів у відповідь на дії Вашингтона.

Як відомо, Дональд Трамп у п'ятницю підписав «антимігрантський» указ, згідно з яким Держдеп зобов'язується на 120 днів зупинити дію програми для мігрантів Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.

Крім того, указ на термін 90 днів припиняє видачу дозволів на імміграцію в США жителям країн, «причетних до тероризму» - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії. Сьогодні стало відомо, що мешканці семи вищевказаних мусульманських країн не зможуть в’їхати в США навіть з Green Card.

Джерело: УНН