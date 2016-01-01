Депутати відмовились розглядати новий закон про спецконфіскацію

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Раді пропонувалося кілька законопроектів про спецконфіскацію майна, вкраденого попередньою владою, однак жоден з них депутати не підтримали

Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного черговий законопроект про спецконфіскацію.

За відповідне рішення проголосував 191 депутат (з необхідних 226).

Даний законопроект №5557 зареєстрований у парламенті у вівторок. Його ініціаторами є голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак, його перший заступник Андрій Тетерук, а також депутати від НФ Тетяна Чорновіл та Ігор Алексєєв.

Як відомо, 8 грудня Верховна Рада відмовилася ухвалити у першому читанні урядовий законопроект про повернення незаконно набутих коштів та майна, який мав дозволити повернути гроші та майно представників попередньої влади.

Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив до Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію, що дозволяє в досудовому порядку заарештовувати кошти та інші активи, отримані злочинним шляхом.

Депутати вже пробували раніше включити його у порядок денний, однак з цього нічого не виходило. Пізніше їм усе-таки вдалося включити документ у порядок денний.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярда гривень.

Раніше Раді пропонувалися кілька законопроектів про спецконфіскацію майна, вкраденого попередньою владою, однак жоден з них не знаходив підтримки депутатів. Основним аргументом критиків таких законопроектів є побоювання, що він дозволить безперешкодно відбирати майно звичайних людей і вони не зможуть себе захистити.