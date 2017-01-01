Держдеп США: Рекс Тіллерсон у квітні приїде в Росію на зустріч з Лавровим

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Рекс Тіллерсон та Сергій Лавров

Держсекретар США приїде в Росію після зустрічі «великої сімки» в Італії

Державний департамент США офіційно підтвердив плани держсекретаря Рекса Тіллерсона приїхати до Москви у квітні і зустрітися з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це Держдеп повідомив агентству «Интерфакс».

«Він (Тіллерсон) поїде на зустріч «великої сімки» в Італії, а потім проведе зустрічі в Росії», - зазначили у держдепартаменті США.

Напередодні агентство Reuters з посиланням на інформоване джерело повідомляло, що Рекс Тіллерсон планує пропустити свою першу зустріч міністрів закордонних справ НАТО, призначену на 5-6 квітня. Натомість він вирушить 12 квітня з візитом до Росії.

Варто відмітити, що у Порошенка хочуть зустрітись з Трампом раніше, ніж Путін.

«Главком» також повідомляв, що директор ФБР і глава Агентства нацбезпеки назвали Росію противником США.