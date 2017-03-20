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    Роббі Вільямс хоче представляти Росію на «Євробаченні»

    • Сьогодні, 00:59
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    Роббі Вільямс
    Роббі Вільямс

    Співак заявив, що обожнює «Євробачення» та хотів би представляти Росію на конкурсі

    Британський співак Роббі Вільямс заявив, що обожнює «Євробачення» і хотів би представляти Росію на цьому конкурсі, повідомляє РИА Новости.

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    «Я обожнюю «Євробачення». Там все так барвисто, грандіозне шоу. Я б хотів представляти Росію на «Євробаченні» - я так просто це зараз заявляю, а мій менеджер вже схопився за голову. Але я хотів би представляти Росію на конкурсі. Давай, Росіє, ми зможемо перемогти», - сказав він в ефірі російського «Первого канала».

    Роббі Вільямс також зізнався, що дивився виступ Сергія Лазарєва на конкурсі минулого року, був вражений його номером і навіть захотів запозичити ідею для свого шоу.

    Нагадаємо, за рішенням «Первого канала» співачка з інвалідністю Юлія Самойлова має намір представити Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в столиці України в середині травня цього року. Однак участь росіянки у конкурсі наразі під питанням. 

    Влітку 2015 року вона взяла участь у концерті в Керчі, порушивши закони України, оскільки дісталася до Криму в обхід кордонів України. Служба безпеки України вже підготувала документ про заборону в'їзду до України Юлії Самойловій. 

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