Роббі Вільямс хоче представляти Росію на «Євробаченні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роббі Вільямс

Співак заявив, що обожнює «Євробачення» та хотів би представляти Росію на конкурсі

Британський співак Роббі Вільямс заявив, що обожнює «Євробачення» і хотів би представляти Росію на цьому конкурсі, повідомляє РИА Новости.

«Я обожнюю «Євробачення». Там все так барвисто, грандіозне шоу. Я б хотів представляти Росію на «Євробаченні» - я так просто це зараз заявляю, а мій менеджер вже схопився за голову. Але я хотів би представляти Росію на конкурсі. Давай, Росіє, ми зможемо перемогти», - сказав він в ефірі російського «Первого канала».

Роббі Вільямс також зізнався, що дивився виступ Сергія Лазарєва на конкурсі минулого року, був вражений його номером і навіть захотів запозичити ідею для свого шоу.

Нагадаємо, за рішенням «Первого канала» співачка з інвалідністю Юлія Самойлова має намір представити Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в столиці України в середині травня цього року. Однак участь росіянки у конкурсі наразі під питанням.

Влітку 2015 року вона взяла участь у концерті в Керчі, порушивши закони України, оскільки дісталася до Криму в обхід кордонів України. Служба безпеки України вже підготувала документ про заборону в'їзду до України Юлії Самойловій.