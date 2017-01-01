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    До України прибули представники 20 країн-учасниць Євробачення

    • Сьогодні, 18:19
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    Біля 200 гостей вже приїхали до нашої держави

    Співробітники Державної прикордонної служби України оформили біля 200 учасників конкурсу Євробачення з 20 країн. Про це повідоміла прес-служба Держприкордонслужби України.

    "Найбільше учасників прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту оформили у пунктах пропуску для повітряного сполучення «Бориспіль» та «Київ». Ще одна команда прибула через автомобільний пункт пропуску «Платонове», що на Одещині», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що пропуск через державний кордон учасників Євробачення-2017 здійснюється у пріоритетному порядку.

    Як повідомляв «Главком», напередодні старту конкурсу виник скандал. Організатори конкурсу «Євробачення-2017» начебто продали близько двох тисяч квитків на неіснуючі або непридатні для перегляду місця в Міжнародному виставковому центрі. Про це заявив керівник сервісу з продажу квитків Concert.ua Дмитро Феліксов в ефірі радіостанції «Голос столиці».

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