До України прибули представники 20 країн-учасниць Євробачення

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Біля 200 гостей вже приїхали до нашої держави

Співробітники Державної прикордонної служби України оформили біля 200 учасників конкурсу Євробачення з 20 країн. Про це повідоміла прес-служба Держприкордонслужби України.

"Найбільше учасників прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту оформили у пунктах пропуску для повітряного сполучення «Бориспіль» та «Київ». Ще одна команда прибула через автомобільний пункт пропуску «Платонове», що на Одещині», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пропуск через державний кордон учасників Євробачення-2017 здійснюється у пріоритетному порядку.

Як повідомляв «Главком», напередодні старту конкурсу виник скандал. Організатори конкурсу «Євробачення-2017» начебто продали близько двох тисяч квитків на неіснуючі або непридатні для перегляду місця в Міжнародному виставковому центрі. Про це заявив керівник сервісу з продажу квитків Concert.ua Дмитро Феліксов в ефірі радіостанції «Голос столиці».