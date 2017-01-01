Додон прокоментував рішення Росії про видворення молдовських дипломатів

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Президент Молдови Ігор Додон

Додон зазначив, що за 25 років ніколи ще двосторонні відносини між Кишеневом і Москвою не були так близько до краю прірви

Президент Молдови Ігор Додон прокоментував рішення Російської федерації вислати з країни п’ятьох молдавських дипломатів у відповідь на аналогічні дії офіційного Кишинева, зазначивши, що відносини між Молдовою та Росією «ніколи не були так близько до краю прірви», передає молдовське видання «Блокнот».

«Глава держави з гіркотою зазначив, що за 25 років з дня встановлення дипломатичних відносин між Молдовою і Росією ніколи ще двосторонні відносини не були так близько до краю прірви», — пише видання.

Глава молдовської держави зазначив, що найближчим часом проведе зустрічі на різних рівнях з керівництвом Російської федерації. Він також висловив надію, що інших заходів у відповідь економічного і соціального характеру з боку Росії не буде.

«Але це залежить в першу чергу від Кишинева. Якщо уряд і далі буде нагнітати напругу в молдавсько-російських відносинах, провокувати розрив з нашим головним стратегічним партнером — Російською Федерацією, своє слово скажемо ми, народ Республіки Молдова», — наголосив Додон.

Сьогодні стало відомо, що Росія видворить п'ятьох молдовських дипломатів у відповідь на дії Кишинева.

D понеділок п'ятьох дипломатів посольства Росії в Молдові оголосили персонами нон грата. Їм було наказано покинути країну протягом 72 годин.

У МЗС Росії пообіцяли дати жорстку відповідь на висилку своїх дипломатів з Молдови.

У свою чергу президент Молдови Ігор Додон засудив рішення вислати російських дипломатів.