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    Другий замах за тиждень у столиці: Аваков ані пари з вуст

    • Сьогодні, 10:26
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    Арсен Аваков
    Арсен Аваков

    Міністр внутрішніх справ робить вигляд, що у столиці не процвітає кримінал

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков досі не висловився ані з приводу вбивства колишнього керівника «Укрспирту» Віктора Панкова, яке сталося 30 травня, ані щодо вчорашньої стрілянини на Подолі, внаслідок якої дістав поранення Адам Осмаєв, якого в РФ звинувачували у замаху на Путіна.

    Натомість на сторінці Авакова у Facebook вчора ввечері з'явився пост-вихваляння щодо затримання корупціонера.

    А ось що написав міністр у себе на сторінці наступного дня після вбивства Панкова: «Андрій Коболєв і його команда – великі молодці! Важливо це цінувати не тільки в дні перемог, а й у дні рутинної і важкої роботи».

    Міністр не вперше відмовчується, коли відбуваються резонансні злочини чи інциденти. Так, Аваков не висловився з приводу цинічного вбивства у центрі Києва екс-нардепа Держдуми Дениса Вороненкова.

    Після трагедії в Княжичах Авакова кілька днів було не чутно – тоді він навіть не припинив своє відрядження до Канади і не прилетів терміново в Україну.

    Варто зазначити, що після кожної трагедії користувачі соцмереж зазначали, що у будь-якій європейській країні у такій ситуації міністр одразу ж подав би у відставку.

    Як відомо, Арсена Авакова називають «міністром фейсбучних справ» через те, що він часто робить дописи у соцмережі, інколи по кілька постів на день.

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