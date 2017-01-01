Вбивство Вороненкова: Аваков, як і після Княжичів, немов у рот води набрав
- Сьогодні, 16:22
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Міністр внутрішніх справ знову мовчить
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков станом на 16:10 досі не висловився з приводу цинічного вбивства у центрі Києва екс-нардепа Держдуми Дениса Вороненкова. Як відомо, трагедія сталась об 11:25.
Міністр не вперше відмовчується, коли відбуваються резонансні злочини чи інциденти. Так, приміром, після трагедії в Княжичах Авакова кілька днів було не чутно – тоді він навіть не припинив своє відрядження до Канади і не прилетів терміново в Україну.
Як відомо, Арсена Авакова називають «міністром фейсбучних справ» через те, що він часто робить дописи у соцмережі, інколи по кілька постів на день.
Як повідомлялося, з приводу вбивства Вороненкова вже висловились президент України Петро Порошенко, речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк та генеральній прокурор Юрій Луценко.
Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.
Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.
Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».
Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.