Окуєва розповіла про стан чоловіка після замаху в столиці

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Аміна Окуєва

Аміна Окуєва подякувала всім, хто переживав і молився за її чоловіка

Після замаху стан екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва важкий, але стабільний.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала його дружина Аміна Окуєва.

«Спасибі всім, хто переживав і молився. По милості Всевишнього все в порядку. Кілер зупинений мною з нагородної зброї. Велике спасибі за підтримку всім і в першу чергу моїм колишнім колегам з МВС і товаришам по службі. Все буде добре, дасть Бог», - написала Окуєва.

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі сталася у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини отримав поранення Адам Осмаєв.

Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Лікарі кажуть, що життю поранених під час стрілянини на Подолі у Києві нічого не загрожує.

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