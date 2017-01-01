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    Дуда закликав Путіна повернути Крим Україні

    • Сьогодні, 09:42
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    Варшава підтримуватиме будь-які зусилля, які сприятимуть завершенню війни в Україні

    Росія повинна перестати порушувати міжнародне право і повернути Україні Крим.

    Про це в інтерв’ю телеканалу TVP1 заявив президент Польщі Анджей Дуда.

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    «Це явне, очевидне порушення міжнародного права (окупація Криму, - ред.). У зв’язку з цим ми очікуємо на дотримання міжнародного права. Лише воно є гарантом миру», - заявив Дуда, додавши, що він завжди закликає Росію до цього.

    Президент Польщі наголосив, що Варшава підтримуватиме будь-які зусилля, які сприятимуть завершенню війни в Україні, і виступає проти будь-яких провокативних дій.

    Дуда наголосив, що гарантією безпеки Польщі зараз є присутність союзницьких військ на території країни. На його переконання, присутність американської бригади в Польщі, а також інших підрозділів НАТО відлякуватиме потенційного супротивника.

    Також повідомляється, що МЗС Польщі занепокоєне загостренням ситуації під Авдіївкою і закликає Росію до виконання Мінських домовленостей і виведення свої військ з Донбасу.

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