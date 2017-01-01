Навіть якщо Керченський міст побудують, корозія знищить його за 15 років - російський науковець

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За словами Кабанова, дію корозії можна побачити вже зараз

Недостатність антикорозійних заходів, які використовують при будівництві Керченського мосту, призведе до руйнування його опір упродовж 15-17 років.

Про це заявив доктор технічних наук російський корозіоніст Євген Кабанов у коментарі КерчьИнфо.

«За 15-17 років в результаті корозійних процесів виникне перфорація стінок трубчастих паль морських опор, їхній стан буде критичним. Не хочеться навіть думати про найстрашніший сценарій, коли транспорт з людьми летить в акваторію протоки», - попередив Кабанов.

Науковець нагадав, що льодохід з Азовського моря в районі Керченської протоки іноді становить 60 днів, а товщина льоду може сягати 80 см , а також зазначив, що використання порошкових покриттів неприпустиме для важливих конструкцій.

«Про силу впливу дрейфуючого льоду каже руйнування всіх опор моста, побудованого в протоці наприкінці Великої Вітчизняної війни. Рекомендацію щодо застосування порошкових полімерних покриттів для опор Керченського моста, міг дати тільки безвідповідальний фахівець», - додав доктор технічних наук.

За словами Кабанова, дію корозії можна побачити вже зараз.

«На трубах видно лущення покриття та розвиток іржі навіть в умовах атмосфери, без впливу морського середовища. Таке покриття не витримає впливу льоду та не збереже цілісності», - підсумував науковець.