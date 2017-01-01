Чий Крим? Небо над окупованим півостровом забарвилося у синьо-жовті кольори

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Цікаве оптичне явище в небі над окупованим Кримом сколихнуло інтернет

Над окупованою Керчю вчора можна було побачити незвичайне північне сяйво, яке нагадувало кольори національного українського прапора.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Еспресо.TV.

У суботу ввечері близько 22 години жителі Керчі близько півтори години спостерігали в небі над містом величезні світлові стовпи різних кольорів.

Символічно, що саме над Кримом небо засвітилося у синьо-жовті кольори.

За однією з версій, це незвичайне явище є переломленням міського світла крижаними кристалами.

Але, судячи з його гігантських розмірів, найімовірніше, що це північне сяйво, яке змістилось на південь.

«Керч вчора. Промовистіше не буває», - прокоментував явище нардеп Володимир Ар'єв.