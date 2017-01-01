  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Чий Крим? Небо над окупованим півостровом забарвилося у синьо-жовті кольори

    • Сьогодні, 19:34
    • Розсилка

    Цікаве оптичне явище в небі над окупованим Кримом сколихнуло інтернет

    Над окупованою Керчю вчора можна було побачити незвичайне північне сяйво, яке нагадувало кольори національного українського прапора.

    Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Еспресо.TV.

    Читайте також

    У суботу ввечері близько 22 години жителі Керчі близько півтори години спостерігали в небі над містом величезні світлові стовпи різних кольорів.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Чий Крим? Небо над окупованим півостровом забарвилося у синьо-жовті кольори
    Чий Крим? Небо над окупованим півостровом забарвилося у синьо-жовті кольори
    Чий Крим? Небо над окупованим півостровом забарвилося у синьо-жовті кольори
    Чий Крим? Небо над окупованим півостровом забарвилося у синьо-жовті кольори
    Чий Крим? Небо над окупованим півостровом забарвилося у синьо-жовті кольори

    Символічно, що саме над Кримом небо засвітилося у синьо-жовті кольори.

    За однією з версій, це незвичайне явище є переломленням міського світла крижаними кристалами.

    Але, судячи з його гігантських розмірів, найімовірніше, що це північне сяйво, яке змістилось на південь.

    «Керч вчора. Промовистіше не буває», - прокоментував явище нардеп Володимир Ар'єв.

     

    Читайте також
    окупанти в Криму
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ