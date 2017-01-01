Чий Крим? Небо над окупованим півостровом забарвилося у синьо-жовті кольори
- Сьогодні, 19:34
-
Розсилка
Цікаве оптичне явище в небі над окупованим Кримом сколихнуло інтернет
Над окупованою Керчю вчора можна було побачити незвичайне північне сяйво, яке нагадувало кольори національного українського прапора.
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Еспресо.TV.
У суботу ввечері близько 22 години жителі Керчі близько півтори години спостерігали в небі над містом величезні світлові стовпи різних кольорів.
Символічно, що саме над Кримом небо засвітилося у синьо-жовті кольори.
За однією з версій, це незвичайне явище є переломленням міського світла крижаними кристалами.
Але, судячи з його гігантських розмірів, найімовірніше, що це північне сяйво, яке змістилось на південь.
«Керч вчора. Промовистіше не буває», - прокоментував явище нардеп Володимир Ар'єв.