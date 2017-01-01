«Трильйонер» Мельничук задекларував 10 млн грн готівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Мельничук

У власності нардепа - три автівки

Депутат Верховної Ради Сергій Мельничук, який раніше очолював батальйон «Айдар», а в парламенті представляє групу «Воля народу», задекларував 153 тис. 908 гривень доходу і 9 млн 24 тис. 618 гривень готівкових коштів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Всю суму доходу Мельничука склала депутатська зарплата.

Мельничук користується квартирою у Вінниці площею 65,1 кв. м і володіє земельною ділянкою у Вінницькій області площею 2 450 кв. м. Також у його власності знаходяться 3 автомобіля: Jeep Grand Cherokee 1994 року випуску, ГАЗ 2411 1988 року випуску та придбаний у жовтні 2016 року Toyota Land Cruiser 200 2012 року випуску.

На рахунку в Державному Ощадному банку депутат розмістив 40,7 тис. гривень, а у Приватбанку - 976 гривень.

У вересні 2016 року Мельничук отримав 800 тис. гривень позики.

Нагадаємо, у декларації за 2015 рік Мельничук вказав трильйон гривень готівки.