Екс-президент Європарламенту Шульц стане суперником Меркель на виборах

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Ангела Меркель і Мартін Шульц / REUTERS

Кандидатуру екс-президента Європарламенту Мартіна Шульца попередньо запропоновано на посаду канцлера ФРН

Правління Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) вирішило висунути колишнього голову Європейського парламенту Мартіна Шульца кандидатом на посаду федерального канцлера під час парламентських виборів, які відбудуться восени 2017 року.

На підтримку 61-річного Шульца проголосували всі учасники засідання правління, що відбулось сьогодні, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

Крім того, кандидатуру Шульца пропонують на посаду голови СДПН замість Зіґмара Ґабріеля, який кілька днів тому очолив МЗС Німеччини. Офіційно обрання Шульца як кандидата на посади канцлера і голови партії має відбутися на надзвичайному з'їзді СДПН у середині березня, Шульц протягом 11 років був мером містечка Вюрзелен під Ахеном на заході Німеччини.

З 1994 року він є депутатом Європарламенту, а в 2012 році став його головою. 17 січня 2017 року наступником Шульца на посаді голови парламенту ЄС був обраний італієць Антоніо Таяні. ХДС/ХСС висунуло кандидатуру нинішнього канцлера Ангели Меркель на четвертий термін глави уряду. За даними опитувань, рейтинги Шульца та Меркель є дуже близькими.