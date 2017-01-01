  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Експерт про вугільну блокаду: я не розумію, чому влада нічого не робить

    • Сьогодні, 17:44
    • Розсилка
    Вугільна блокада
    Вугільна блокада

    В існуючій кризовій ситуації влада повинна терміново розібратися з проблемою блокади, яка несе загрозу для економіки країни, зазначив експерт

    Блокада поставок антрациту з Донбасу призведе до того, що Україні доведеться закуповувати дорогий імпортний вугілля. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич, коментуючи ситуацію з блокадою поставок антрациту з Донбасу.

    «Українська енергетика, м'яко кажучи, знаходиться в безпрецедентній ситуації, оскільки загроз таких ніколи не було, а ця блокада їх істотно збільшила. Зараз, якщо ми навіть будемо бачити дії щодо розблокування, можливо, якесь вугілля буде поставлене з інших джерел через певний час на українські теплоелектростанції, але все одно це погіршить фінансовий стан галузі, перш за все в генерації», - сказав Марунич.

    Читайте також

    За його словами, заборгованість населення перед енергогенеруючими підприємствами становить 24 млрд грн, збільшившись за 2016 рік на 12 млрд грн. При цьому експерт уточнив, що з урахуванням заборгованості промислових підприємств сума заборгованості сягає 40 млрд грн.

    Марунич вважає, що в існуючій кризовій ситуації влада повинна терміново розібратися з проблемою блокади, яка несе загрозу для економіки країни. «Це шлях в нікуди. Я не розумію, чому влада нічого не робить», - обурився експерт.

    Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. У Донецькій області за фактами блокування залізниці відкрито чотири кримінальних провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

    Читайте статтю «Кому і навіщо потрібна блокада «ДНР» та «ЛНР»?»

    Також читайте Половина – для Гіві з Моторолою. Таємна вугільна бухгалтерія

    Читайте також
    Донбас енергетика вугілля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ