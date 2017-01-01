Експерт про вугільну блокаду: я не розумію, чому влада нічого не робить



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вугільна блокада

В існуючій кризовій ситуації влада повинна терміново розібратися з проблемою блокади, яка несе загрозу для економіки країни, зазначив експерт

Блокада поставок антрациту з Донбасу призведе до того, що Україні доведеться закуповувати дорогий імпортний вугілля. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич, коментуючи ситуацію з блокадою поставок антрациту з Донбасу.

«Українська енергетика, м'яко кажучи, знаходиться в безпрецедентній ситуації, оскільки загроз таких ніколи не було, а ця блокада їх істотно збільшила. Зараз, якщо ми навіть будемо бачити дії щодо розблокування, можливо, якесь вугілля буде поставлене з інших джерел через певний час на українські теплоелектростанції, але все одно це погіршить фінансовий стан галузі, перш за все в генерації», - сказав Марунич.

За його словами, заборгованість населення перед енергогенеруючими підприємствами становить 24 млрд грн, збільшившись за 2016 рік на 12 млрд грн. При цьому експерт уточнив, що з урахуванням заборгованості промислових підприємств сума заборгованості сягає 40 млрд грн.

Марунич вважає, що в існуючій кризовій ситуації влада повинна терміново розібратися з проблемою блокади, яка несе загрозу для економіки країни. «Це шлях в нікуди. Я не розумію, чому влада нічого не робить», - обурився експерт.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. У Донецькій області за фактами блокування залізниці відкрито чотири кримінальних провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

Читайте статтю «Кому і навіщо потрібна блокада «ДНР» та «ЛНР»?»

Також читайте Половина – для Гіві з Моторолою. Таємна вугільна бухгалтерія