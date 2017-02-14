Ватажок бойовиків «ЛНР» чекає вибачень від Києва за блокаду

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Ігор Плотницький

Ігор Плотницький озвучив умови щодо постачань вугілля на підконтрольну Києву територію

Ватажок самопроголошеної терористичної «ЛНР» Ігор Плотницький не виключив можливості відновлення поставок вугілля на підконтрольну Києву територію в разі зняття транспортної блокади.

«Блокада вугільних поставок - це не наш вибір, це ініціатива Києва... Втім, ми розуміємо, що від блокади страждають прості люди по обидва боки лінії розмежування. Тому не маємо наміру загострювати ситуацію. Якщо Київ вибачиться за дії своїх збройних угруповань, ми можемо розглянути його нові пропозиції», - заявив бойовик РИА Новости.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. У Донецькій області за фактами блокування залізниці відкрито чотири кримінальних провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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