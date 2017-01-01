Експерт розповів, чому в Україні доцільно ввести воєнний стан

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Микола Сунгуровський

Сунгуровський не виключає, що введення воєнного стану може посилити ескалацію ситуації на Донбасі

Експерт Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає доцільним введення в Україні воєнного стану. Про це він сказав у коментарі «Главкому».

«Вважаю, що доцільно. По-перше це розставить всі крапки над «і». Я б говорив не тільки про закон про воєнний стан, а й про визнання ОРДЛО окупованими територіями. Якщо триває війна, однією з умов перемоги у ній є консолідація суспільства. Державі потрібно подумати про це, а не про чергові вибори, коли у нас народ, навпаки, деконсолідується за електоральним принципом. Потрібна консолідація суспільства навколо спільної мети – виживання, перемоги», – пояснив експерт.

При цьому він не виключає, що введення воєнного стану може посилити ескалацію. «Будь-яке рішення супроводжується певними ризиками. І ці ризики повинні бути розглянуті. Якщо вони неприйнятні – рішення не приймається. Рішення має ґрунтуватися на консенсусі», – сказав Сунгуровський.

Він ще раз зазначив, що рішення про введення воєнного стану «має бути приводом для консолідації, а не для чергової бійки». «Все залежитаме від того, наскільки розумно буде побудована ця політика», – зазначив експерт.

Як відомо, після загострення ситуації в Авдіївці в політикумі з’явилися заяви про можливість запровадження воєнного стану. «Першоджерелом» старої-нової ідеї стала нардеп від Блоку Порошенка та дружина чинного генпрокурора Ірина Луценко. Тему вже був змушений коментувати міністр закордонних справ Павло Клімкін, який у свою чергу не виключив можливості введення воєнного стану в разі ескалації ситуації в зоні АТО, проте зазначив, що є країни, які перебувають у стані війни, але без введення відповідного стану. Підключилася й опозиція в особі Юлії Тимошенко. Вона закликала президента виконати конституційний обов’язок і підписати указ про оголошення воєнного стану на окупованих територіях Донбасу і назвати нарешті війну війною. Із необхідністю введення надзвичайного стану не погоджується заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

Більше читайте в статті «Главкома» «Патріоти проти агентів Кремля». Чому в Україні знов заговорили про воєнний стан?»