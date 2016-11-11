Тука заявив, що не бачить необхідності вводити воєнний стан

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Георгій Тука

Заступник міністра вважає, що питання воєнного стану в Україні не на часі

Заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука поки не бачить необхідності введення воєнного стану.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

«Я не бачу необхідності введення воєнного стану», - сказав він.

Тука вважає, що у періоди, коли державі загрожує небезпека, доцільно розглядати не ймовірність введення воєнного стану, а надавати виконавчому органу влади можливість брати під контроль стратегічно важливі об'єкти.

Раніше заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляв, що поки що не розглядається введення воєнного стану на сході України через ситуацію в Авдіївці.

Втім, міністр закордонних справ не виключає запровадження в Україні воєнного стану.

Нагадаємо, військові мають докази, що росіяни гатять по Авдіївці із забороненої зброї.