Захід не зрозуміє введення в Україні воєнного стану, - політолог

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Питання про воєнний стан може бути доречним, але – в разі масштабної ескалації, вважає Фесенко

Політолог Володимир Фесенко вважає, що якщо Україна зараз заявить про введення воєнного стану, це викличе нерозуміння з боку наших західних партнерів. Про це Фесенко заявив в коментарі «Главкому».

«Приводом для розмов про воєнний стан були бойові дії під Авдіївкою, а далі почався пленарний тиждень і політики почали використовувати вигідну тему», – розмірковує політолог Володимир Фесенко.

Політолог зазначив, що на сході України і так застосовуються інструментарії воєнного стану.

«Дискусія про це точиться вже більше двох років і, на мій погляд, питання про воєнний стан може бути доречним, але – в разі масштабної ескалації. Якщо ми зараз заявимо про введення воєнного стану, це викличе нерозуміння з боку наших західних партнерів. І ми тоді будемо виступати в ролі країни, яка провокує продовження бойових дій. Не треба ломитися тільки вперед і діяти тільки ломом. І я не вбачаю у цьому крок до підготовки дочасних парламентських виборів. Тимошенко пропонує ввести воєнний стан тільки на сході, але що це значить? Там і так застосовуються інструментарії воєнного стану, нічого не треба вигадувати. А якщо воєнний стан по всій країні – значить, ніяких виборів», - підкреслив Фесенко.

Як відомо, після загострення ситуації в Авдіївці в політикумі з’явилися заяви про можливість запровадження воєнного стану. «Першоджерелом» старої-нової ідеї стала нардеп від Блоку Порошенка та дружина чинного генпрокурора Ірина Луценко. Тему вже був змушений коментувати міністр закордонних справ Павло Клімкін, який у свою чергу не виключив можливості введення воєнного стану в разі ескалації ситуації в зоні АТО, проте зазначив, що є країни, які перебувають у стані війни, але без введення відповідного стану. Підключилася й опозиція в особі Юлії Тимошенко. Вона закликала президента виконати конституційний обов’язок і підписати указ про оголошення воєнного стану на окупованих територіях Донбасу і назвати нарешті війну війною. Із необхідністю введення надзвичайного стану не погоджується заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

Більше читайте в статті «Главкома» «Патріоти проти агентів Кремля». Чому в Україні знов заговорили про воєнний стан?