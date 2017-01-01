Експерт розповів, на яких громадян України не поширюється безвіз

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Подорожі без віз

Сушко застерігає, що крім особистої відповідальності, у разі зловживання безвізовим режимом, «покарання» може бути застосовано загалом до країни

Через брак знань багато громадян України з тих чи інших причин порушують міграційні правила багатьох країн Шенгенського простору. Відповідна інформація про таких громадян заноситься уповноваженими органами Шенгенської зони до інформаційної бази SIS. Внесення даних про людину в систему SIS тягне за собою наслідки, які в майбутньому через закритість цієї бази для такої особи складно виправити. На підставі інформації з цієї бази будь-яка країна Шенгенської зони, керуючись міжнародними нормами, може обмежити або заборонити в’їзд та перебування на території своєї країни. Про це розповів політолог, науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Олександр Сушко на прес-конференції в «Главкомі».

«У наших громадян є хибне уявлення, що безвізовий режим анулює автоматично всі їхні колишні проблеми в тих чи інших країнах Шенгенської зони. Ні, це не так. Адже навіть якщо людина зробила собі новий біометричний паспорт, її дані та всі так звані застереження щодо цієї особи зберігаються в системі SIS», - говорить Сушко.

За його словами, дана інформація (незалежно від її типу і терміну давності) буде знаходитися в цій системі до тих пір, доки не буде відповідного рішення органу, що ініціював цей запис, або рішення вищої інстанції.

«Якщо особа в минулому році була депортована або здійснила правопорушення на території країн ЄС, вона не може розраховувати на перетин Шенгенського кордону взагалі», - застерігає експерт.

У групі ризику є також ті, кому раніше в консульствах відмовляли у візах. Такій категорії громадян треба бути готовим до того, що з ними довше проводитимуть співбесіду на кордоні.

Окрім того, Сушко наполегливо звертає увагу, що окрім особистої відповідальності, у разі зловживання безвізовим режимом, «покарання» може бути застосовано загалом до країни. Адже ЄС розробив механізм, який може тимчасово призупинити дію «безвізу» у разі зростання нелегальних мігрантів з країни, якій надали безвізовий режим. Це означатиме, що громадянам України знову доведеться отримувати візи для перетину кордону країн Шенгенської зони.

Дивіться також запис прес-конференції:

Нагадаємо, 11 травня Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвіз для України.

17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.

Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни.

Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть «безвіз».

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