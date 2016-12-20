Експерт-сходознавець назвав нову версію вбивства російського посла у Туреччині

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Вбивство посла - це спроба зірвати зустріч глав міністерств закордонних справ Росії, Туреччини та Ірану, - експерт

Російського посла, можливо, вбили задля того, щоб зірвати зустріч глав міністерств закордонних справ Росії, Туреччини та Ірану. Про це повідомляє керівник політичного спрямування Центру вивчення сучасної Туреччини, сходознавець-тюрколог Юрій Мавашев у інтверв’ю виданню «Медуза».

«Якраз сьогодні повинна пройти зустріч глав міністерств закордонних справ Росії, Туреччини та Ірану. Посол – одна з ключових фігур, до нього стікалася вся інформація, а Карлов був великим професіоналом. Це спроба сказати турецькому керівництву, що вони підуть на все, щоб не допустити угоди між Росією і Туреччиною», – зазначає Юрій Мавашев.

Експерт впевнений, що вбивство посла не вплине на домовленості Росії та Туреччини щодо Сирії.

«Не думаю, що це вплине. Всі розуміють, що йдуть правильним шляхом, єдино можливим. Хоча де в чому вони вже забігли наперед: клин між товариствами вони все-таки вбили – навіть самі вичерпні заходи мало кого зможуть переконати в Росії, що в Туреччині все в порядку. Навіть якщо посла будуть вивозити з країни з почесною вартою, як це було з російськими пілотами, для російського суспільства це нічого не змінить. На жаль, в Росії і в Туреччині є сили, готові на все, щоб внести розкол між країнами», – зазначив експерт.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкарі і був госпіталізований у критичному стані. Медикам не вдалося врятувати йому життя.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни. Крім нього, поранено також кількох людей.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка скоїла напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова. Перед цим нападник заявив, що живим не залишить будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.