Ф’юрі відповів на виклик Джошуа

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Тайсон Ф’юрі

Британський суперважковаговик погодився на проведення бою

Британський суперважковаговик, колишній чемпіон за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Тайсон Ф’юрі відповів на виклик, кинутий йому співвітчизником Ентоні Джошуа, який здобув перемогу над Володимиром Кличком.

«Молодець, Ентоні Джошуа. Хороший бій, ти бився не на життя, а на смерть з Володимиром Кличком, а я з ним грав. Давай потанцюємо », - написав Ф'юрі в своєму Twitter.

Після поєдинку з Володимиром Кличком Джошуа звернувся до Тайсона Ф'юрі.

«Тайсон Ф'юрі, де ти, дитинко? Мені подобається битися, Тайсон Ф'юрі, я знаю, що ти багато говорив, і я хочу дати шанс 90 000 людей подивитися на нас», - сказав Джошуа.

Нагадаємо, український боксер Володимир Кличко у суботу, 29 квітня, на стадіоні «Вемблі» в Лондоні провів поєдинок проти чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації британця Ентоні Джошуа. Джошуа здобув перемогу нокаутом в 11 раунді над Володимиром Кличком.

Кличко визнав свою поразку від Джошуа. Після виграного бою британський боксер з повагою поставився до Кличка.

Кличко заявив, що розглядає можливість реваншу після бою.

Джошуа викликав на бій опального Тайсона Ф'юрі, який сумнівався в силі британця.

Джерело: Чемпіонат