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    Кличко заявив про можливість реваншу з Джошуа

    • Сьогодні, 06:21
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    Кличко заявив про можливість реваншу з Джошуа
    Кличко заявив про можливість реваншу з Джошуа

    Кличко визнав свою поразку від Джошуа в бою, який пройшов на легендарному стадіоні «Вемблі»

    Український суперважкоатлет Володимир Кличко заявив, що розглядає можливість реваншу після бою, програного британському боксерові Ентоні Джошуа.

    «Звичайно, в контракті у нас прописана можливість реваншу. Але мені потрібно для початку проаналізувати, що ж, чорт забирай, відбулося. Звичайно, мені б хотілося підняти руки вгору, а не програти, не повернувши собі пояси», - сказав Кличко.

    Для Кличка поразка від Джошуа стало другим програним боєм поспіль - в попередньому поєдинку Володимир зазнав поразки від Тайсона Ф'юрі. Вперше в своїй кар'єрі українець програв два бої підряд.

    Як повідомлялось, український боксер Володимир Кличко визнав свою поразку від Ентоні Джошуа в бою, який пройшов на легендарному стадіоні «Вемблі».

    Після виграного бою британський боксер з повагою поставився до Кличка.

    Нагадаємо, в 11 раунді Джошуа перейшов в атаку і після декількох потужних ударів знову відправив Кличка в нокдаун. Українець став, але незабаром знову опинився на килимі. Відразу ж після цього Джошуа продовжив атаку і затиснув Кличко в кутку рингу. Після декількох точних ударів британця рефері зупинив бій.

    Британський боксер зберіг усі свої чемпіонські пояси. А от подальша кар’єра Володимира Кличка тепер під великим питанням.

    Дружина Віталія Кличка виконала гімн України перед боєм Володимира з Джошуа.

    Нещодавно британські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що гарантована частина гонорарів Володимира Кличка  і Ентоні Джошуа складе 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 13 мільйонів доларів США).

    Однак крім цього Кличко і Джошуа отримають також і відсоток від продажу платних трансляцій в Великобританії на телеканалі Sky Sports. Все залежить від того, скільки платних трансляцій бою куплять передплатники телеканалу Sky Sports.

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