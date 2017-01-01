Генсекретар ОБСЄ вирішив скоротити візит до Росії

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Ламберто Заньєр і Сергій Лавров під час зустрічі у Москві

Заньєр сподівається, що винних у загибелі і пораненні спостерігачів ОБСЄ буде покарано

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр вирішив скоротити свій візит до Росії у зв’язку із загибеллю співробітника Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ і пораненням ще двох на Донбасі.

«З урахуванням недавнього інциденту я вирішив скоротити своє перебування тут до мінімуму», – сказав Заньєр 25 квітня в Москві перед зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Питання, які стоять на нашому порядку денному, мають дуже складний характер, і в цілому питання європейської безпеки зараз викликають велику стурбованість», – додав він.

Заньєр також висловив переконання, що винних у загибелі і пораненні спостерігачів ОБСЄ буде покарано.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки та співпраці в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.