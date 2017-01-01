Геращенко: слідство далеко просунулося у розслідуванні вбивства Вороненкова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Геращенко

Геращенко наполягає, що мотив вбивства Вороненкова – помста Росії

Радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат Антон Геращенко розповів, що слідство сильно просунулося у справі розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Відповідну заяву він озвучив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Слідство далеко просунулася у справі розслідування вбивства Вороненкова. Я добре знав Дениса. За 3 хвилини до своєї загибелі він надіслав мені смс, де розповів про своє останнє інтерв'ю і з Денисом були плани щодо того, щоб задіяти його знання, щоб протидіяти гібридної війні в РФ. Мотив вбивства Вороненкова – помста з боку керівництва Росії, що він наважився перейти на бік України», - зазначив Геращенко.

«Людям, які його критикували, і говорили, що він зрадник і агент РФ, повинно бути соромно, чоловік намагався допомогти нашій країні у протистоянні з Росією» - додав нардеп.

Водночас Геращенко в інтересах слідства не прокоментував версію журналіста Юрія Бутусова, який заявив, що екс-депутат Держдуми Денис Вороненков у день свого вбивства збирався зустрітися зі своїм водієм, громадянином Росії Владиславом Тихонькіним, щоб обговорити з ним деталі перегону машини з Москви до української столиці.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва, 23 березня 2017 року, посеред біла дня, кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено тілоохоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.