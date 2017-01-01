Українські бійці відбили дві спроби штурму Авдіївки: є втрати

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Вранці під час відбиття нападів один боєць ЗСУ загинув, кілька воїнів дістали поранення

Військовослужбовці Збройних сил України, які тримають оборону поблизу Авдіївки (Донецька обл.), відбили дві спроби штурму, здійснені від початку доби бойовиками. Однак під час відбиття нападів один боєць ЗСУ загинув, кілька осіб дістали поранення. Про це повідомив заступник міністра оборони України Ігор Павловський перед початком засідання Кабміну України.

«Реально сьогодні були дві спроби атакувати наші позиції, але наші хлопці з честю втримали ці позиції. На жаль, є втрати, скажімо, менші, ніж за попередню добу: один загиблий, поранені», – сказав він.

Як повідомив раніше штаб АТО, сьогодні о сьомій годині російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму позицій ЗСУ в Авдіївці. Противника зупинено. Бій триває.

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.

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Джерело: Інтерфакс-Україна