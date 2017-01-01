Україна прощається із загиблими під Авдіївкою бійцями (ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ)

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Світла пам'ять загиблим воїнам АТО

На Майдані Незалежності проходить церемонія прощання з бійцями

Сьогодні, 1 лютого, об 11:00 на Майдані Незалежності в Києві прощатимуться з бійцями, які загинули 29-30 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень. Серед них, зокрема, бійці 72-ї механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.

Як відомо, з неділі, 29 січня, Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено

Джерело: Радіо Свобода