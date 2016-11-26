Гілларі Клінтон планує стати ведучою на телебаченні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джерела в оточенні Клінтон заявляють, що таким чином політик хоче збільшити кількість прихильників Демократичної партії

Екс-кандидат у президенти США Гілларі Клінтон розглядає ідею стати ведучою телевізійної передачі, присвяченій актуальним проблемам сучасності, і навіть планує запрошувати до себе в студію світових лідерів і мислителів.

Про це повідомив ведучий колонки в журналі Townhall Ед Клейн.

«Вона дуже серйозно говорить про ідею власного телевізійного шоу. У якості ведучої вона обговорюватиме щоденні теми з прогресивного погляду, запрошуватиме найцікавіших гостей, братиме інтерв'ю у світових лідерів і прогресивно мислячих людей», – наводить Клейн слова свого співрозмовника в оточенні Клінтон.

Як раніше повідомляло агентство, за результатами президентських виборів 8 листопада 2016 року в США перемогу отримав Дональд Трамп. Водночас, кандидат від демократів Гілларі Клінтон, за офіційними підрахунками, отримала на майже 3 млн голосів більше свого суперника.