Глава НАЗК заявила, що не збирається судитися за свою посаду

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Наталія Корчак

Наталія Корчак водночас пообіцяла «не піддаватися свавіллю окремих членів нацагентства»

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак в ефірі «5 каналу» заявила, що не буде судитися за свою посаду.

«Я підпорядкуюся всьому тому, що прописано в законі. Але я не буду піддаватися свавіллю окремих членів національного агентства. Я людина, яка діє в межах закону», – сказала вона.

На уточнювальне запитання, якщо будуть ухвалені зміни до закону про роботу НАЗК, що дозволить змінити керівництво агентства, Корчак сказала:

«Тоді це зовсім інша ситуація. Тоді будуть зовсім інші правила поведінки. Судитися за посаду я не буду. Але судитися з «УСС» з приводу виконання умов договору я буду».

Нагадаємо, що член Національного агентства з протидії корупції Руслан Рябошапка виступив за відставку керівника НАЗК Наталії Корчак.

Єдиний державний реєстр електронних декларацій наприкінці березня припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявляла, що пояснити причини цього може лише адміністратор держпідприємства «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Згодом реєстр відновив свою роботу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду порадив керівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку.