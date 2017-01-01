Голова Ради НБУ: В Україні значно зменшилася частка російських банків

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Данилишин каже, що частка банків з російським капіталом на ринку України зменшилася з 45% до 8%

За останні 3 роки частка банків з російським державним капіталом на ринку України зменшилася з 45% до 8%. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

«Банки зменшили мережу відділень на 42%. Впродовж 3 років вклади населення у цих банках також зменшилися майже у 2 рази у гривні та майже у 4 рази в іноземній валюті», – заявив він.

За його словами, у кожному з банків з російським капіталом ще з 2014 року працює куратор від НБУ, який ретельно відстежує всі операції.

При цьому, щоб обмежити роботу російських банків в Україні не достатньо лише рішення НБУ.

«Зараз в Україні працює п’ять банків з державним російським капіталом. У цих банках обслуговуються мільйони наших співвітчизників і тисячі підприємств. НБУ застосував всі обмеження, які передбачені рішенням РНБО та указами президента. Аби обмежити роботу банків з російським капіталом, потрібна політична воля. За відповідний законопроект має проголосувати Верховна Рада або рішення має ухвалити РНБО», – наголосив голова ради НБУ.

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляє, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, що надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції стосовно банку.

Національний банк України ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні - ПАТ «Сбербанк».