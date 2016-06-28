Гончаренко про розпис Берлінської стіни: я би знову це повторив

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Зі слів Гончаренка, він висловив свій політичний протест в абсолютно європейський спосіб

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Немає жодного вандалізму у розпису фрагменту Берлінської стіни біля посольства ФРН у Києві – це політична акція. Про це в ефірі5 каналув програміПідсумки днязаявив заступник голови фракціїБлок Петра ПорошенкаОлексій Гончаренко.

«Це, дійсно, моя особиста приватна позиція. Якби повторити це, я обов'язково знову зробив би таку акцію, бо вважаю, що вона привернула увагу до цієї ситуації не лише в Україні, що само сталося після слів посла, але й, в тому числі, в Німеччині, бо там побачили, що позиція посла ФРН в Україні, коли він повторює меседжі російської пропаганди, це нікуди не годиться і так не може бути», – сказав він.

Гончаренко наголосив: «Берлінська стіна існує для того, щоб на ній робити політичний протест, в тому числі і шляхом політичного графіті. В самому Берліні стіна розписана знизу і до самого верху ... таким чином я висловив свій політичний протест в абсолютно європейський спосіб. Звичайно, жодного вандалізму чи хуліганства в цьому немає».

Нагадаємо, сьогодні у парламенті розглядалася пропозиція виключити нардепа Гончаренка з ПАРЄ.

Нагадаємо, у Німеччині шкодують, що український нардеп вимазав фарбою Берлінську стіну.

Також депутат з БПП вимагає виключити колегу з фракції із делегації в ПАРЄ за вандалізм.

У німецькому посольстві в Києві назвали порушенням Віденської дипломатичної конвенції дії нардепа Олексія Гончаренка, який розмалював червоною фарбою уламок Берлінської стіни перед будівлею дипмісії.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник засуджує напад народного депутата України на шматок Берлінського муру у Києві.

Прокуратура Києва порушила кримінальне провадження щодо нардепа Гончаренка.