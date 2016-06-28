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    Гончаренко про розпис Берлінської стіни: я би знову це повторив

    • Вчора, 23:01
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    Зі слів Гончаренка, він висловив свій політичний протест в абсолютно європейський спосіб

    Немає жодного вандалізму у розпису фрагменту Берлінської стіни біля посольства ФРН у Києві – це політична акція. Про це в ефірі «5 каналу» в програмі «Підсумки дня» заявив заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка»Олексій Гончаренко.

    «Це, дійсно, моя особиста приватна позиція. Якби повторити це, я обов'язково знову зробив би таку акцію, бо вважаю, що вона привернула увагу до цієї ситуації не лише в Україні, що само сталося після слів посла, але й, в тому числі, в Німеччині, бо там побачили, що позиція посла ФРН в Україні, коли він повторює меседжі російської пропаганди, це нікуди не годиться і так не може бути», – сказав він.

    Гончаренко наголосив: «Берлінська стіна існує для того, щоб на ній робити політичний протест, в тому числі і шляхом політичного графіті. В самому Берліні стіна розписана знизу і до самого верху ... таким чином я висловив свій політичний протест в абсолютно європейський спосіб. Звичайно, жодного вандалізму чи хуліганства в цьому немає».

    Нагадаємо, сьогодні у парламенті розглядалася пропозиція виключити нардепа Гончаренка з ПАРЄ.

    Нагадаємо, у Німеччині шкодують, що український нардеп вимазав фарбою Берлінську стіну.

    Також депутат з БПП вимагає виключити колегу з фракції із делегації в ПАРЄ за вандалізм.

    У німецькому посольстві в Києві назвали порушенням Віденської дипломатичної конвенції дії нардепа Олексія Гончаренка, який розмалював червоною фарбою уламок Берлінської стіни перед будівлею дипмісії.

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник засуджує напад народного депутата України на шматок Берлінського муру у Києві.

    Прокуратура Києва порушила кримінальне провадження щодо нардепа Гончаренка.

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