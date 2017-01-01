Гонтарева натякнула, що Порошенко вже визначився з її наступником
- Сьогодні, 15:44
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Гонтарева заявила, що вони з Порошенком вже три місяці обговорювали кандидатуру нового глави Нацбанку
Голова Національного банку України Валерія Гонтарева обговорила з президентом Петром Порошенком кандидатуру свого наступника. Про це вона повідомила сьогодні під час прес-конференції.
«Ми обговорювали це з президентом 3 місяці. Вже тут нема що обговорювати, потрібно затвердити наступника», - сказала вона.
Раніше глава НБУ повідомила, що сподівається на призначення технократа наступним главою регулятора.
Нагадаємо, 10 квітня Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.
Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.
Порошенко уже розпочав консультації з депутатами щодо кандидатів на посаду голови Національного банку. Зокрема серед кандидатів фігурує колишній міністр економіки Богдан Данилишин.
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Джерело: Українські новини