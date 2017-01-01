Гонтарева натякнула, що Порошенко вже визначився з її наступником

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Голова Нацбанку Валерія Гонтарева

Гонтарева заявила, що вони з Порошенком вже три місяці обговорювали кандидатуру нового глави Нацбанку

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева обговорила з президентом Петром Порошенком кандидатуру свого наступника. Про це вона повідомила сьогодні під час прес-конференції.

«Ми обговорювали це з президентом 3 місяці. Вже тут нема що обговорювати, потрібно затвердити наступника», - сказала вона.

Раніше глава НБУ повідомила, що сподівається на призначення технократа наступним главою регулятора.

Нагадаємо, 10 квітня Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

Порошенко уже розпочав консультації з депутатами щодо кандидатів на посаду голови Національного банку. Зокрема серед кандидатів фігурує колишній міністр економіки Богдан Данилишин.

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Джерело: Українські новини