Горбулін: Умови, озвучені послом Німеччини, для України неприйнятні

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Володимир Горбулін

Райхель свою точку зору намагається нав'язати українському суспільству, вважає Горбулін

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік Нацакадемії наук України і радник президента України Володимир Горбулін заявляє про неприйнятність умов, озвучених у скандальній заяві посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля щодо можливості проведення виборів на Донбасі до виведення звідти російських військ.

«Райхель, мені здається, свою точку зору намагається нав'язати українському суспільству. Він глибоко помиляється. Ті умови, які він запропонував, на мій погляд, ні наша влада, ні наше суспільство прийняти не можуть», - заявив Горбулін в ефірі телеканалу «112 Україна».

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливо до виведення звідти російських військових підрозділів.

У БПП заявили, що ця заява підіграє окупантам.

Міністерство закордонних справ України запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання ситуації на Донбасі.



