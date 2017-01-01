Гройсман порадиться з Радою, як краще витратити «кошти Януковича»

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Володимир Гройсман

За словами прем’єр-міністра, використанню коштів передуватимуть консультації в рамках коаліції

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що рішення щодо використання коштів, конфіскованих судовим рішення у оточення Віктора Януковича, який у 2010 – 2014 роках займав пост президента, буде прийнято після консультацій в рамках коаліції.

«Це питання безпосередньо консультацій в рамках коаліції, ми будемо це обговорювати з точки зору того, які є пріоритети», - сказав він в ефірі каналу «112 Україна».

За словами прем’єра після узгодження рішення буде винесена відповідна пропозиція. Гройсман вважає, що кошти можна використати на інфраструктурні проекти в освіті та медицині, а також для підвищення обороноздатності.

Як повідомлялося, у п'ятницю 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося.

Заступник генпрокурора України Євген Єнін також заявляв, що слідству відомо і про інші рахунки у справі президента-утікача.