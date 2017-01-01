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    Генпрокуратура Росії відмовила Україні у затриманні Януковича

    • Сьогодні, 17:58
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    У Москві назвали запит України на затримання екс-президента Януковича «політично мотивованим»

    Генеральна прокуратура Росії відмовила Києву у тимчасовому затриманні та взятті під варту екс-президента України Віктора Януковича, назвавши запит політично мотивованим.

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    Про це повідомив офіційний представник відомства Олександр Курінний, пише РІА «Новости».

    Курінний заявив, що в 2015-2016 роках з Генпрокуратури України у зв'язку з проведенням досудових розслідувань надходили клопотання про тимчасове затримання та взяття під варту Віктора Януковича. В результаті клопотання Генпрокуратура РФ залишила без задоволення, посилаючись на пункт 2 статті 3 Європейської конвенції про видачу.

    Зазначимо, згідно із вказаним пунктом конвенції, запитувана сторона може відмовити у видачі, «якщо має достатні підстави вважати, що прохання про видачу у зв'язку із звичайним кримінальним злочином було зроблене з метою судового переслідування або покарання особи у зв'язку з її расою, релігією, національністю або політичними переконаннями, або що становищу цієї особи може бути завдано шкоди з будь-якої з цих причин».

    Повідомляється, що українську сторону було про це поінформовано.

    Раніше захисники колишнього президента Віктора Януковича заявили, що оскаржать в Європейському суді з прав людини рішення про заочний суд над ним, оскільки Апеляційний суд відмовився розглядати скаргу Януковича на рішення суду першої інстанції про заочний судовий процес.

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