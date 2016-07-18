Гройсман розповів, коли відновлять енергопостачання Авдіївки

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Прем'єр також зазначив, що ситуація в Авдіївці є дуже складною і уряд моніторить її щохвилини.

Енергопостачання міста Авдіївка (Донецька область) відновлять після припинення обстрілів бойовиками

Про це в повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«У нас сформовані бригади для того, щоб вийти на місце, в сіру, так звану зону для того, щоб провести всі ремонтні роботи, але ми розуміємо, що ситуація там є непридатною щоб вийти, тому що є обстріл. Як тільки обстріли будуть припинені, як тільки буде можливість вийти і відновити енергопостачання», - сказав він.

Гройсман наголосив, що відновлення енергопостачання забезпечить запуск теплопостачання, а також можливість запуску Авдіївського коксохімічного заводу.

«Ми готуємо резервні варіанти: транспорт, перевезення, щоб на час ремонту забезпечити людей всім необхідним», - додав він.

Прем'єр також зазначив, що ситуація в Авдіївці є дуже складною і уряд моніторить її щохвилини.

Як повідомлялось, проросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання.

Нагадаємо, українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.

Як відомо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано.