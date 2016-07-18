Гройсман розповів, коли відновлять енергопостачання Авдіївки
- Сьогодні, 01:45
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Прем'єр також зазначив, що ситуація в Авдіївці є дуже складною і уряд моніторить її щохвилини.
Енергопостачання міста Авдіївка (Донецька область) відновлять після припинення обстрілів бойовиками
Про це в повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
«У нас сформовані бригади для того, щоб вийти на місце, в сіру, так звану зону для того, щоб провести всі ремонтні роботи, але ми розуміємо, що ситуація там є непридатною щоб вийти, тому що є обстріл. Як тільки обстріли будуть припинені, як тільки буде можливість вийти і відновити енергопостачання», - сказав він.
Гройсман наголосив, що відновлення енергопостачання забезпечить запуск теплопостачання, а також можливість запуску Авдіївського коксохімічного заводу.
«Ми готуємо резервні варіанти: транспорт, перевезення, щоб на час ремонту забезпечити людей всім необхідним», - додав він.
Прем'єр також зазначив, що ситуація в Авдіївці є дуже складною і уряд моніторить її щохвилини.
Як повідомлялось, проросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання.
Нагадаємо, українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.
Як відомо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.
За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано.