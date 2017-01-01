З Авдіївки евакуйовано близько 200 жителів

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Евакуація жителів Авдіївки

Частина людей виїхала вчора власним транспортом

Станом на 11-ту годину середи, 1 лютого, близько 200 людей було евакуйовано із Авдіївки, ще частина жителів виїхала напередодні на власному транспорті. Про це повідомив заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський.

«Станом на зараз виїхало понад 200 осіб. У нас є список осіб, які хочуть виїхати. Частина з них виїхала вчора своїм транспортом», – зазначив він в ефірі телеканала «112 Україна».

За його словами, для всіх охочих виїхати з міста підготовано місця. «Зокрема, в Святогірську готові місця для прийому, в Маріуполі, Краматорську, Слов'янську та Костянтинівці», – повідомив чиновник.

Разом з тим Вілінський зазначив, що масова евакуація жителів міста не планується. «По-перше, підтримується температура теплоносія і є надія, що ми зможемо почати відновлювальні роботи. Зараз підтримується температура близько 40 градусів. Трохи температура в приміщеннях впала, але вона достатня, щоб люди почували себе нормально. Критичної ситуації з теплопостачанням немає», – сказав він.

Заступник голови Донецької ВЦА також зазначив, що влада області звернулися до міжнародних організацій з проханням надати можливість збільшити подання газу. «На жаль, доступу до крану, який постачає газ в Авдіївку, немає – він розміщений на непідконтрольній території», – розповів Вілінський.

Він повідомив, що зараз триває засідання Спільного центру з контролю і координації за участю російської сторони, за наслідками якого вже стане зрозуміло, як розвиватиметься ситуація надалі.

Як повідомив штаб АТО, сьогодні о сьомій годині російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму позицій ЗСУ в Авдіївці. Противника зупинено. Бій триває.

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

Евакуація жителів Авдіївки відбуватиметься лише за особистого бажання.

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