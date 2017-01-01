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    Холодницький спрогнозував дату створення антикорупційного суду

    • Сьогодні, 07:35
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    Назар Холодницький
    Назар Холодницький

    Очільник САП вкотре наголосив на необхідності створення антикорупційного суду

    Антикорупційний суд в Україні може бути створений в кінці цього року – на початку 2018-го.

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    Такі сподівання висловив заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі одного із телеканалі, повідомляє «РБК-Україна»

    «Я сподіваюся, що такий суд буде створено хоча б під кінець цього року або в перших числах наступного», - сказав Холодницький. При цьому керівник САП наголосив на необхідності створення такого антикорупційного суду в Україні.

    Главком також повідомляв, що Холодницький розраховує, що через два місяці обвинувальний акт щодо відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова буде спрямований до суду.

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