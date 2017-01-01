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    Маккейн назвав арешт Насірова «позитивним кроком уряду»

    • Сьогодні, 14:14
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    <span lang="UK">Джон Маккейн</span>
    Джон Маккейн

    Сенатор побачив шанс на прогрес у боротьбі з корупцією в Україні

    Американський сенатор і глава Комітету з питань збройних сил Сенату США Джон Маккейн назвав арешт голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова «позитивним кроком уперед» у боротьбі української влади з корупцією.

    Відповідна заява розміщена на сайті політика.

    «Арешт головного податківця України і голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, звинуваченого у розкраданні, для уряду України є позитивним кроком уперед у боротьбі з корупцією», - наголосив сенатор.

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    На його думку, арешт Насірова є прикладом успішної роботи Антикорупційного бюро України.

    «Стабільність і успіх України у довготривалій перспективі залежать від її прихильності реформам, в тому числі зміцнення верховенства права і боротьби з корупцією. Я схвалюю прогрес уряду України і закликаю його продовжувати антикорупційні зусилля», - заявив Маккейн.

    Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова й оголосили йому підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), що спричинило шкоду державі на суму близько 2 млрд грн. Кабінет міністрів України усунув Насірова від виконання обов'язків глави ДФС на час проведення розслідування.

    Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.


    Джерело: Укрінформ

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    НАБУ корупція в Україні Роман Насіров Джон Маккейн
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