Хто з політиків приніс квіти під російське посольство (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під російське посольство з квітами прийшли опоблоківці та «прогресивна соціалістка»

У соцмережі Facebook з'вились фотографії політиків, які принесли квіти під посольство Росії на знак скорботи за загиблими в авіакатастрофі літака Ту-154.

Зокрема, нардеп від Опоблоку Вадим Новинський у себе на сторінці в соцмережі сам опублікував фотографії, на яких він разом із однопартійцем Юрієм Бойко покладає квіти.

Крім того, у мережі опубліковано фото та відео, на якому квіти покладає «прогресивна соціалістка» Наталія Вітренко.

Як повідомлялось, співак, поет, композитор, публіцист, народний артист України Анатолій Матвійчук опублікував вірш, присвячений авіакатастрофі російського літака Ту-154. Поезія одразу ж стала популярною серед користувачів інтернету: зібрала майже півтори тисячі «лайків» та 500 перепостів у соцмережі. Примітно, що наступного ж дня заявив про злам його скайпу та сторінки у Facebook.

У МЗС РФ не забарились звинуватити українських дипломатів та громадських діячів України «в прагненні познущатися з приводу російських трагедій». Зауважимо: українські дипломати офіційно не робили жодних заяв відносно авіакатастрофи Ту-154.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.