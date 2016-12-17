«Ісламська держава» за рік втратила чверть «своїх» територій

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Наразі площа контрольованої ІДІЛ території становить 60,4 тис. кв. км

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» в 2016 році втратило контроль приблизно над чвертю раніше захоплених територій у Сирії та Іраку.

Про це заявила британська аналітична компанія IHS Markit, повідомляє ВВС.

За даними експертів, протягом року джихадисти залишили майже 18 тис. кв. км, і зараз площа контрольованої ними території становить 60,4 тис. кв. км. Тобто в 2016 році бойовики «Ісламської держави» втратили 23% раніше захоплених територій, а роком раніше – 14%.

«ІД зазнала безпрецедентних територіальних втрат у 2016 році. Це і райони, які відігравали ключову роль у планах угруповання», – каже старший аналітик IHS Markit Колумб Стрек.

Той факт, що бойовики ІД у грудні минулого року знову зайняли Пальміру, він пояснює тим, що «сили Асада і їхні союзники були в цей час зайняті Алеппо».

За словами Стрека, урядова армія Іраку демонструє «стійкий прогрес» у звільненні східних районів Мосула, незважаючи на запеклий опір джихадистів.

«Ми розраховуємо, що іракська урядова армія займе Мосул у першій половині цього року», – розповів Стрек.

Як наголошується в експертній доповіді, найскладнішим етапом у боротьбі проти ІД стане відновлення контролю над сирійським містом Ракка, яке вважається головним оплотом джихадистів.