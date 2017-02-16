NYT: «Євробачення-2017» в Україні під загрозою зриву
- Сьогодні, 10:07
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Через чвари серед організаторів конкурсу в Україні міжнародні експерти мають побоювання щодо проведення «Євробачення-2017» у Києві
Американське видання The New York Times написало про проблеми України із проведенням пісенного конкурсу «Євробачення».
У The New York Times зазначають, що внаслідок підготовки до проведення конкурсу Україна зіткнулася з новою кризою.
Зокрема, у матеріалі описується ситуація, яка склалась з організаторами конкурсу, адже частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України вирішила вийти з проекту, причиною чого, за їхніми словами, стало блокування їхньої роботи. Члени НСТУ також заявили, що робота з підготовки конкурсу була призупинена на два місяці через призначення нового керівництва.
«Євробачення» – щорічний конкурс, який дозволив почати кар'єру міжнародних суперзірок, таких як Селін Діон, зараз під загрозою після того, як українська команда, що організовує захід, цього тижня звільнилась у масовому порядку в зв'язку з обвинуваченнями у корупції та поганому управлінні», – наголошує видання.
Зазначимо, що частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення конкурсу «Євробачення-2017», вирішила вийти з проекту.
Віце-прем'єр Кириленко заявив, що кадрові зміни не вплинуть на якість проведення «Євробачення».
Голова уряду Гройсман заявив, що пісенному конкурсу «Євробачення» у Києві нічого не загрожує.
Колишній івент-менеджер «Євробачення» Денис Блощинський заявив, що в процесі підготовки пісенного конкурсу склалися умови, які можуть призвести до некоректних і непрозорих результатів.
Вчора стало відомо, що звільненій команді НСТУ вже знайшли заміну.