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    Європарламент позбавив Ле Пен недоторканності

    • Сьогодні, 13:45
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    Ле Пен позбавили недоторканності за твіти з насильницькими фотографіями

    Європарламент позбавив недоторканності лідера французьких ультраправих, кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен.

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    Про це повідомляє агентство Reuters у Twitter.

    «Європарламент позбавив недоторканності кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен за публікацію твітів із насильницькими фотографіями», – йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, що Ле Пен у 2015 році опублікувала в Twitter фото, на якому зображені акти насильства, серед яких обезголовлення журналіста США Джеймса Фоулі.

    Вчора комітет Європарламенту вже проголосував за зняття недоторканності з Ле Пен.

    Нагадаємо, кандидат у президенти Франції Фійон 15 березня постане перед судом.

    Також відомо, що антиросійські кандидати в президенти Франції вирішили об’єднатися.

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