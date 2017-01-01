Європарламент позбавив Ле Пен недоторканності
- Сьогодні, 13:45
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Ле Пен позбавили недоторканності за твіти з насильницькими фотографіями
Європарламент позбавив недоторканності лідера французьких ультраправих, кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен.
Про це повідомляє агентство Reuters у Twitter.
«Європарламент позбавив недоторканності кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен за публікацію твітів із насильницькими фотографіями», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Ле Пен у 2015 році опублікувала в Twitter фото, на якому зображені акти насильства, серед яких обезголовлення журналіста США Джеймса Фоулі.
Вчора комітет Європарламенту вже проголосував за зняття недоторканності з Ле Пен.
Нагадаємо, кандидат у президенти Франції Фійон 15 березня постане перед судом.
Також відомо, що антиросійські кандидати в президенти Франції вирішили об’єднатися.