Європарламент позбавив Ле Пен недоторканності

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Ле Пен позбавили недоторканності за твіти з насильницькими фотографіями

Європарламент позбавив недоторканності лідера французьких ультраправих, кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен.

Про це повідомляє агентство Reuters у Twitter.

«Європарламент позбавив недоторканності кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен за публікацію твітів із насильницькими фотографіями», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Ле Пен у 2015 році опублікувала в Twitter фото, на якому зображені акти насильства, серед яких обезголовлення журналіста США Джеймса Фоулі.

Вчора комітет Європарламенту вже проголосував за зняття недоторканності з Ле Пен.

Нагадаємо, кандидат у президенти Франції Фійон 15 березня постане перед судом.

Також відомо, що антиросійські кандидати в президенти Франції вирішили об’єднатися.