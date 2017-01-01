Європарламент сьогодні проголосує резолюцію на підтримку України
- Сьогодні, 10:10
-
Розсилка
У Європарламенті планують офіційно закликати Раду ЄС підтримати Україну у розгляді позову проти Росії, що триває у Міжнародному суді ООН
Європарламент у четвер проведе дебати та проголосує резолюцію «Українські політичні в’язні Росії та ситуація у Криму».
Проект документа підготовлений на базі пропозицій п’яти політичних груп законодавчого органа ЄС.
У резолюції європарламентарії вкотре вимагатимуть від Росії негайно звільнити і повернути всіх протиправно ув’язнених українських громадян, яких утримують на території Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України.
Європарламентарії виступають за введення подальших персональних санкцій проти осіб, причетних до порушення прав людини на окупованих Росією територіях України.
У Європарламенті також планують офіційно закликати Раду ЄС підтримати Україну у розгляді позову проти Росії, що триває у Міжнародному суді ООН.
Крім того, депутати можуть підтримати створення міжнародного формату для проведення переговорів з питання деокупації Криму за участі ЄС.
Європарламентарії вкотре запевнять у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів та засудять нелегальну анексію Криму та Севастополя Росією.
У проекті резолюції також висловлюється повна підтримка твердої і послідовної рішучості ЄС та країн-членів не визнавати анексію півострова.
Нагадаємо, Європарламент закликає ЄС підтримати Україну в Міжнародному суді ООН.
Джерело: Укрінформ