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    Європарламент сьогодні проголосує резолюцію на підтримку України

    • Сьогодні, 10:10
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    У Європарламенті планують офіційно закликати Раду ЄС підтримати Україну у розгляді позову проти Росії, що триває у Міжнародному суді ООН

    Європарламент у четвер проведе дебати та проголосує резолюцію «Українські політичні в’язні Росії та ситуація у Криму».

    Проект документа підготовлений на базі пропозицій п’яти політичних груп законодавчого органа ЄС.

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    У резолюції європарламентарії вкотре вимагатимуть від Росії негайно звільнити і повернути всіх протиправно ув’язнених українських громадян, яких утримують на території Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України.

    Європарламентарії виступають за введення подальших персональних санкцій проти осіб, причетних до порушення прав людини на окупованих Росією територіях України.

    У Європарламенті також планують офіційно закликати Раду ЄС підтримати Україну у розгляді позову проти Росії, що триває у Міжнародному суді ООН.

    Крім того, депутати можуть підтримати створення міжнародного формату для проведення переговорів з питання деокупації Криму за участі ЄС.

    Європарламентарії вкотре запевнять у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів та засудять нелегальну анексію Криму та Севастополя Росією.

    У проекті резолюції також висловлюється повна підтримка твердої і послідовної рішучості ЄС та країн-членів не визнавати анексію півострова.

    Нагадаємо, Європарламент закликає ЄС підтримати Україну в Міжнародному суді ООН.

    Джерело: Укрінформ

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    Росія Європарламент Україна
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