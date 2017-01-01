Кількість жертв нападу терористів на військову базу в Афганістані сягнула 150 осіб

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Таліби

Ще близько 160 людей отримали поранення

В результаті нападу терористів ісламістського руху «Талібан» на військову базу в місті Мазарі-Шаріф на півночі Афганістані загинули 150 осіб, близько 160 отримали поранення. Про це повідомляє AFP, посилаючись на власні джерела.

«У першій половині дня в п'ятницю, 21 квітня 2017 року, 2 армійські машини з чоловіками у формі афганської армії підкотили до воріт бази, заявивши, що везуть поранених солдатів, які потребують термінової медичної допомоги. На другому КПП охоронці сказали людям у вантажівках, що їм потрібно залишити свою зброю, як це зазвичай робиться на базах», - розповіли військові бази. За їх словами, після короткого спору нападники вистрілили і вбили 2 охоронців другого КПП і рушили до останнього КПП, яке вони атакували гранатою, перш ніж проникнути на базу.

Наступне непорозуміння на базі ускладнювалося тим, що нападники носили військову форму армії Афганістану, повідомляє Reuters. Спершу керівництво бази вирішило, що це внутрішня суперечка між солдатами, тому оголосили по радіо прохання «не стріляти».

Напад називають імовірно найсмертоноснішою атакою на афганську військову базу, яка до того ж є не тільки штаб-квартирою 209-го корпусу Афганської національної армії, але також штабом іноземних військ очолюваної НАТО місії для консультування і навчання афганських сил. За словами представників коаліції, під удар не потрапили міжнародні війська.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нападу бойовиків з руху «Талібан» на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа загинули щонайменше 140 осіб.

Джерело: РБК-Україна