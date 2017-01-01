Китайські археологи виявили на дні річки більш 10 тисяч монет, прикраси та зброю

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Китайський археолог демонструє знахідку

Усі виявлені предмети добре збереглися

Китайські археологи виявили на дні річки в провінції Сичуань більш 10 тисяч бронзових, золотих і срібних монет, а також ювелірні прикраси та зброю.

Про це повідомляє Shanghai Daily.

Дослідники зазначають, що зброя представлена різноманітними мечами, списами і кинджалами. Всі виявлені предмети добре збереглися і дозволяють роздивитися символи, які були вирізані на них.

Згідно з історичними хроніками, в районі виявлення скарбу у 1646 році соратники лідера селянського повстання Чжана Сяньчжуна були розбиті військами династії Мін при спробі перевезти скарбницю на південь. Вважається, що в ході бою були потоплені близько тисячі човнів з монетами та іншими дорогоцінними предметами.

«Ці предмети мають високу цінність для науки, історії та мистецтва. Вони несуть видатне значення для дослідження політичного, економічного, військового і соціального життя династії Мін»,- заявив професор інституту археології та музеології Пекінського університету Лі Боцянь.

«Главком» раніше повідомляв, що в Єгипті археологи знайшли фрагменти статуї фараона Рамзеса II.