Ківа стверджує, що у 2014 році Артеменко «замовив» його за 20 тис. дол.

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Радник міністра внутрішніх справ обіцяє покарати Артеменка за спробу замаху

Депутат Андрій Артеменко в 2014 році хотів організувати арешт лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша в Росії і замовив вбивство довіреної особи Яроша Іллі Ківи. Про це розповів сам радник міністра внутрішніх справ Ілля Ківа, пише видання «Публичные люди».

«У 2014 році ми були з Артеменко в одній організації. Він тоді очолював штаб Дмитра Яроша на президентських виборах. Тоді ж він мною був викритий у проросійській політиці. Я однозначно вважав його тоді агентом, впровадженим в «Правий сектор» для зливу інформації і розвалу організації. Я повністю був упевнений, що Артеменко був причетний до відправки Карплюка в Росію. Тільки завдяки щасливому випадку Ярош тоді не поїхав разом з ним. Був би у нас ще один політв'язень в Росії, що, загалом, і було метою Артеменко», - розповів він.

За словами Ківи, протягом довгого часу він вказував Ярошу на проблему, яка існує в організації. «На короткий проміжок часу мені вдалося переконати його змінити Артеменко. Як тільки Ярош призначив мене керівником виборчого штабу, я отримав інформацію від ветеранів «крапових беретів», що Артеменко зробив на мене замовлення - на вбивство, на фізичне усунення. Ярошем було прийнято рішення відправити мене в першому складі на фронт. На той момент в правоохоронну систему ніхто не вірив, а розбиратися в такому складному питанні Ярош не хотів, бо вважав, що це зашкодить авторитету організації і його особисто перед виборами. Він знає цю історію дослівно - хто мене замовляв, за скільки замовляв ... Мої слова можуть також підтвердити депутат Андрій Денисенко, Оксана Томчук. Просто в той час, щоб не вносити смуту в організацію, було прийнято рішення відправити Ківу на фронт, за що йому велике спасибі. На фронті замовних вбивств не відбувається. Злочинці - народ боязкий, там, де стріляють, їх немає», - продовжив чиновник.

На думку Ківи, вся діяльність Артеменко в «Правому секторі» була спрямована на знищення організаціїї. «Думаю, Ярош, в цьому сам переконався», - говорить Ківа.

«Коли я повернувся з фронту, ми знайшли, кому були передані гроші в розмірі 20 тис. дол., але Артеменко тоді вже мав депутатську недоторканність. Минуло три роки, але ми спробуємо знову підняти, оживити це питання, зв'язати виконавця і Артеменка як замовника. Тому що це дуже серйозні дії щодо радника міністра. Це тоді я був всього лише довіреною особою Дмитра Яроша», - зазначає він.

«В даному випадку, для мене як для громадянина і державного чиновника російський слід в діях Артеменко не є новиною. Ворог завжди буде проявлятися. Він зумів знайти підхід до Ляшка і користувався довірою Радикальної партії, став депутатом і знову проявився як російський агент. І сьогодні ми повинні взяти на себе відповідальність і поставити крапку його проросійської діяльності. Ми повинні знищувати противника, ніж ми і займемося найближчим часом», - резюмував радник міністра внутрішніх справ.

Як повідомлялось, прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження за статтею про державну зраду за фактом оприлюднених у ЗМІ повідомлень про план щодо передачі в довгострокову «оренду» АРК, який запропонував Артеменко. Сьогодні спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа з фракції Радикальної партії.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

В понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.