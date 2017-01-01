Киян заспокоїли: димка безпечна, але краще триматися далі від доріг

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Туман над Києвом

За вчорашній день зафіксовано незначне перевищення рівня забруднення повітря

У столичному управлінні Держпродспоживслужби заспокоїли киян: димка, яка спостерігається в останні дні, - природне і безпечне явище, однак слід уникати джерел забруднення повітря, зокрема автомагістралей та котелень. Про це заявив начальник управління служби в Києві Олег Рубан.

«Це явище природне і цілком безпечне. В народі це називають «повітряною ковдрою», що накриває землю і накопичує всі продукти життєдіяльності людини, автотранспорту. Ми проводимо щогодинний моніторинг. За вчорашній день зафіксовано незначне перевищення в 2-3 рази вранці. У парках можна дихати свіжим повітрям. У групі ризику – літні люди, вагітні, люди з хронічними захворюваннями легенів. На вулиці перебувати можна, але не біля джерела забруднення, тобто не біля автомагістралей та котельні», - зазначив він. в ефірі «112 Україна».

Як повідомлялось, у КМДА переконують, що жодних перевищень вмісту чадних газів у повітрі не спостерігається.

Раніше еколог назвав причину густого туману і смороду в столиці.

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