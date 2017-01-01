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    Князєв визнав, що поліція могла помилитися у розслідуванні вбивства Шеремета

    • Сьогодні, 13:13
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    Голова Національної поліції Сергій Князєв
    Голова Національної поліції Сергій Князєв

    Князєв позитивно оцінив роботу авторів фільму про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета

    Голова Національної поліції Сергій Князєв не виключає помилки співробітників поліції в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

    Про це він заявив в інтерв'ю журналу «Фокус».

    «Не виключено (що були помилки), враховуючи, що вбивство не розкрито», – зазначив Князєв.

    З його слів, слідство у цьому розслідуванні ще не вийшло на фінішну пряму.

    Глава Нацполіції також наголосив, що дивився фільм – журналістське розслідування проекту «Слідство.Інфо» про вбивство Шеремета.

    «Прекрасна режисерська робота, відмінний фільм», – охарактеризував побачене Князєв.

    Він позитивно оцінив роботу журналістів-авторів фільму.

    Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

    В середу екс-глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе зізналася, що не знала про факти, оприлюднені у розслідувані ЗМІ стосовно вбивства Шеремета.

    У фільмі повідомляється, що колишнього чи теперішнього співробітника СБУ Ігоря Устименка було помічено на відео з камер спостережень у ніч перед убивством журналіста Павла Шеремета.

    Глава СБУ згодом уточнив, що Устименка було звільнено з лав служби 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.

    Устименко прибув на допит 15 травня.

    Читайте також: Автор фільму «Вбивство Павла» Дмитро Гнап: Ми підозрюємо СБУ у причетності до вбивства Шеремета 

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