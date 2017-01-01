Князєв визнав, що поліція могла помилитися у розслідуванні вбивства Шеремета

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Голова Національної поліції Сергій Князєв

Князєв позитивно оцінив роботу авторів фільму про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета

Голова Національної поліції Сергій Князєв не виключає помилки співробітників поліції в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу «Фокус».

«Не виключено (що були помилки), враховуючи, що вбивство не розкрито», – зазначив Князєв.

З його слів, слідство у цьому розслідуванні ще не вийшло на фінішну пряму.

Глава Нацполіції також наголосив, що дивився фільм – журналістське розслідування проекту «Слідство.Інфо» про вбивство Шеремета.

«Прекрасна режисерська робота, відмінний фільм», – охарактеризував побачене Князєв.

Він позитивно оцінив роботу журналістів-авторів фільму.

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

В середу екс-глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе зізналася, що не знала про факти, оприлюднені у розслідувані ЗМІ стосовно вбивства Шеремета.

У фільмі повідомляється, що колишнього чи теперішнього співробітника СБУ Ігоря Устименка було помічено на відео з камер спостережень у ніч перед убивством журналіста Павла Шеремета.

Глава СБУ згодом уточнив, що Устименка було звільнено з лав служби 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.

Устименко прибув на допит 15 травня.

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